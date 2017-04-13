Фильм украинского режиссера вошел в основную программу Каннского фестиваля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая" стал одним из участников основного конкурса 70-го Каннского кинофестиваля, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Это фантастическая история, которую я от начала до конца придумал. Стимулировал мою фантазию фантастический рассказ Достоевского, который так и называется ”Кроткая“, и которое сам Достоевский назвал ”фантастическим“. Это история жертвы и палача, рассказанная палачом”, — рассказал украинский режиссер.
Это третий игровой фильм С.Лозницы, который участвует в основном конкурсе Канн — после “Счастье мое” и “В тумане”. В 2014 году его документальный фильм “Майдан” показывали во внеконкурсной программе. “Кроткая” — экранизация одноименной повести Ф.Достоевского, снятая в Латвии.
Как сообщается, в основной конкурс вошло 18 лент: Андрей Звягинцев “Нелюбовь”, Бенни и Джош Сефди “Хорошее время”, Линн Рэмси “Ты никогда здесь не был”, Франсуа Озон “L’amant double”, Корнел Мундруцо “Луна Юпитера” , Йоргос Лантимоса “Убийство священного оленя”, Наоми Кавасе “Radiance”, Мишель Хазанавичус “Le Redoubtable”, Михаэль Ханеке “Happy End”, Тодд Хейнс “Wonderstruck”, Хон Сан-су “День после”, София Коппола “Обманутый”, Жак Дуайон “Роден”, Пон Джун-хо “Окча” Робин Кампилло “120 ударов сердца в минуту”, Фатих Акин “В тени”.
Отмечается, что 70-й кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции c 17 по 28 мая.
Как сообщал УНН, что 1 апреля 2017 стартовал международный киноконкурс под названием “Молодость — беспроигрышная лотерея”.