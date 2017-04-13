Фильм украинского режиссера вошел в основную программу Каннского фестиваля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44671 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103466 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158968 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117540 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117185 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112948 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104557 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107152 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103639 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154208 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фильм украинского режиссера вошел в основную программу Каннского фестиваля

Фильм украинского режиссера вошел в основную программу Каннского фестиваля

Киев  •  УНН

 • 10561 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая" стал одним из участников основного конкурса 70-го Каннского кинофестиваля, передает УНН со ссылкой на ВВС.

“Это фантастическая история, которую я от начала до конца придумал. Стимулировал мою фантазию фантастический рассказ Достоевского, который так и называется ”Кроткая“, и которое сам Достоевский назвал ”фантастическим“. Это история жертвы и палача, рассказанная палачом”, — рассказал украинский режиссер.

Это третий игровой фильм С.Лозницы, который участвует в основном конкурсе Канн — после “Счастье мое” и “В тумане”. В 2014 году его документальный фильм “Майдан” показывали во внеконкурсной программе. “Кроткая” — экранизация одноименной повести Ф.Достоевского, снятая в Латвии.

Как сообщается, в основной конкурс вошло 18 лент: Андрей Звягинцев “Нелюбовь”, Бенни и Джош Сефди “Хорошее время”, Линн Рэмси “Ты никогда здесь не был”, Франсуа Озон “L’amant double”, Корнел Мундруцо “Луна Юпитера” , Йоргос Лантимоса “Убийство священного оленя”, Наоми Кавасе “Radiance”, Мишель Хазанавичус “Le Redoubtable”, Михаэль Ханеке “Happy End”, Тодд Хейнс “Wonderstruck”, Хон Сан-су “День после”, София Коппола “Обманутый”, Жак Дуайон “Роден”, Пон Джун-хо “Окча” Робин Кампилло “120 ударов сердца в минуту”, Фатих Акин “В тени”.

Отмечается, что 70-й кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции c 17 по 28 мая.

Как сообщал УНН, что 1 апреля 2017 стартовал международный киноконкурс под названием “Молодость — беспроигрышная лотерея”.

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