Фільм про "шпигуна-Сущенка" може до кінця року вийти на російському ТБ - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На російському телебаченні до кінця року може з’явитися пропагандистський фільм про українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Москві. Про це заявив адвокат Марк Фейгін, слова якого цитує журналіст "Радіо Свобода" Ольга Комарова у мікроблозі Twitter, передає УНН.
"Фейгін: до кінця року ми можемо отримати вкидання якогось фільму на російському телебаченні про те, якого страшного шпигуна зловили - треба готуватися", - процитувала слова адвоката О.Комарова.
Раніше УНН повідомляв, процес у справі Р.Сущенка може затягнутися на 2 роки.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.