Фильм про "шпиона-Сущенко" может до конца года выйти на российском ТВ - адвокат

"Фейгин: до конца года мы можем получить вброс какого-то фильма на российском телевидении о том, какого страшного шпиона поймали - надо готовиться", - процитировала слова адвоката О.Комаров.

Ранее УНН сообщал, процесс по делу Р.Сущенка может затянуться на 2 года.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.