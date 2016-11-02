Фильм про "шпиона-Сущенко" может до конца года выйти на российском ТВ - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На российском телевидении до конца года может появиться пропагандистский фильм об украинском журналисте Романе Сущенко, незаконно задержанном в Москве. Об этом заявил адвокат Марк Фейгин, слова которого цитирует журналист "Радио Свобода" Ольга Комарова в микроблоге Twitter, передает УНН.
"Фейгин: до конца года мы можем получить вброс какого-то фильма на российском телевидении о том, какого страшного шпиона поймали - надо готовиться", - процитировала слова адвоката О.Комаров.
Ранее УНН сообщал, процесс по делу Р.Сущенка может затянуться на 2 года.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.