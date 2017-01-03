Фільм "Дедпул" став найчастіше завантажуваним з піратських сайтів у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Американський фантастичний фільм “Дедпул” став найчастіше завантажуваним з піратських сайтів у 2016 році, передає УНН з посиланням на Time.
Незважаючи на те, що “Дедпул” є найчастіше завантажуваним з піратських сайтів, кінострічка в шістці найбільш касовіших фільмів американського ринку.
Друге і третє місця зайняли фільми "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" і "Перший месник: Протистояння".
Як повідомляв УНН, за перший вікенд в американському прокаті фільм зібрав 150 млн дол. при бюджеті 58 млн. У світовому прокаті фільм зібрав 260 млн касових зборів.