Фильм "Дэдпул" стал самым загружаемым с пиратских сайтов в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Американский фантастический фильм "Дэдпул" стал самым загружаемым с пиратских сайтов в 2016 году, передает УНН со ссылкой на Time.
Несмотря на то, что "Дэдпул" является чаще всего загружаемым с пиратских сайтов, кинолента в шестерке наиболее кассовых фильмов американского рынка.
Второе и третье места заняли фильмы "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Первый мститель": Противостояние".
Как сообщал УНН, за первый уикенд в американском прокате фильм собрал 150 млн долл. при бюджете 58 млн. В мировом прокате фильм собрал 260 млн кассовых сборов.