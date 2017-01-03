Фильм "Дэдпул" стал самым загружаемым с пиратских сайтов в 2016 году

Несмотря на то, что "Дэдпул" является чаще всего загружаемым с пиратских сайтов, кинолента в шестерке наиболее кассовых фильмов американского рынка.

Второе и третье места заняли фильмы "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Первый мститель": Противостояние".

Как сообщал УНН, за первый уикенд в американском прокате фильм собрал 150 млн долл. при бюджете 58 млн. В мировом прокате фильм собрал 260 млн кассовых сборов.