"Філія" Газпрому збувала в Україні оптові партії російських мастил: СБУ заблокувала активи компанії

ukru
19:27 • 4881 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 32963 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 84610 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 136341 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 160981 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 336622 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 216965 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192811 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 323267 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458828 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9 м/с
91 %
748 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197497 перегляди

Колекція годинників та подарунок в понад 12 млн гривень від колишньої дружини - декларація Тищенка

31 березня, 10:55 • 53608 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 147096 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110169 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71960 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 336617 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 323263 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542119 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673447 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 693967 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71960 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110169 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197497 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224081 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 216990 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

"Філія" Газпрому збувала в Україні оптові партії російських мастил: СБУ заблокувала активи компанії

"Філія" Газпрому збувала в Україні оптові партії російських мастил: СБУ заблокувала активи компанії

Київ • УНН

 • 378726 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. СБУ заблокувала активи російської енергетичної компанії, яка незаконно завозила свої товари в Україну. Як повдіомили в СБУ, мова про оптові партії російських моторних мастил та інших засобів техобслуговування автомобілів, передає УНН.

Деталі

Як повдіомили у СБУ, у результаті слідчо-оперативної роботи у Чернігівській області ліквідовано механізм незаконного збуту паливно-мастильних матеріалів виробництва країни-агресора.

До оборудки причетна українська компанія, яка входить до структури підсанкційної кремлівської фінансово-промислової групи «Газпром».

Ця «філія» російського монополіста збувала в Україні оптові партії російських моторних мастил та інших засобів техобслуговування автомобілів, які нелегально завозила в нашу державу.

Крім того, після захоплення частини Чернігівщини ворог використовував територію саме цього підприємства для базування особового складу та військової техніки окупаційних угруповань.

На підставі зібраних доказів Служба безпеки ініціювала накладення арешту на корпоративні права, нерухомість і автопарк підконтрольної рф компанії.

Загальна сума арештованих активів становить понад 35 млн грн.

За даними слідства, для прихованого збуту російської продукції ділки реалізовували її під брендами українського виробника.

При цьому більшу частину одержаних прибутків переправляли до країни-агресора.

Під час 14 обшуків в офісних і виробничих приміщеннях компанії та адресами їхнього проживання правоохоронці виявили:

▪️ підготовлені до збуту великі партії російського товару;
▪️ бухгалтерську документацію, комп’ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження за:

▪️ ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪️ ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Збіднів" на понад 1 млрд грн: в Україні заблокували активи видобувних компаній російського олігарха Наумця

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,290.10
Золото
$3,154.81
Tesla
$258.01
Brent
$74.79
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,839.52