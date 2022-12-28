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"Филиал" Газпрома сбывал в Украине оптовые партии российских масел: СБУ заблокировала активы компании

"Филиал" Газпрома сбывал в Украине оптовые партии российских масел: СБУ заблокировала активы компании

Киев • УНН

 • 378726 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. СБУ заблокировала активы российской энергетической компании, незаконно завозившей свои товары в Украину. Как сообщили в СБУ, речь идет об оптовых партиях российских моторных масел и других средствах техобслуживания автомобилей, передает УНН.

Детали

Как сообщили в СБУ, в результате следственно-оперативной работы в Черниговской области ликвидирован механизм незаконного сбыта горюче-смазочных материалов производства страны-агрессора.

К сделке причастна украинская компания, которая входит в структуру подсанкционной кремлевской финансово-промышленной группы «Газпром».

Этот «филиал» российского монополиста сбывал в Украине оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей, которые нелегально завозил в наше государство.

Кроме того, после захвата части Черниговщины враг использовал территорию именно этого предприятия для базирования личного состава и военной техники оккупационных группировок.

На основании собранных доказательств Служба безопасности инициировала наложение ареста на корпоративные права, недвижимость и автопарк подконтрольной россии компании.

Общая сумма арестованных активов составляет более 35 млн грн.

По данным следствия, для скрытого сбыта российской продукции делки реализовывали ее под брендами украинского производителя.

При этом большую часть полученных доходов переправляли в страну-агрессор.

В ходе 14 обысков в офисных и производственных помещениях компании и адресами их проживания правоохранители обнаружили:

▪️ подготовленные к сбыту крупные партии российского товара;
▪️ бухгалтерскую документацию, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по:

▪️ ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
▪️ ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.

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