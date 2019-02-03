Філарет не прибув на інтронізацію Епіфанія через хворобу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Патріарх Філарет не прибув на церемонію інтронізації митрополита Епіфанія через погіршення стану здоров'я і заборону лікарів перебувати поза лікарнею, передає кореспондент УНН.
"...лікарі категорично заборонили йому у зв’язку із погіршенням стану здоров'я, із підвищенням тиску, перебувати поза лікарнею, він зараз перебуває під постійним наглядом", - повідомили кореспонденту у ПЦУ.
При цьому стало відомо, що Філарет надіслав своє письмове вітання, яке буде зачитане наприкінці богослужіння митрополита Епіфанія.
Нагадаємо, сьогодні у столичному соборі Святої Софії відбувається церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, одразу ж після пройде перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).