Филарет не прибыл на интронизацию Епифания из-за болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Патриарх Филарет не прибыл на церемонию интронизации митрополита Епифания за ухудшения состояния здоровья и запрет врачей находиться вне больницы, передает корреспондент УНН.
"... врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находиться вне больницы, он сейчас находится под постоянным наблюдением", - сообщили корреспонденту в ПЦУ.
При этом стало известно, что Филарет направил свое письменное приветствие, которое будет зачитано в конце богослужения митрополита Епифания.
Напомним, сегодня в столичном соборе Святой Софии происходит церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, сразу же после пройдет первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ).