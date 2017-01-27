Фігуранту у справі про хабарництво в Ужгородській міськраді обрали запобіжний захід

Чоловік, який є працівником одного з комунальних підприємств міста Ужгород, заперечив свою причетність до скоєння злочину, передбаченого ст. 27 та 368 ККУ. Натомість, саме його 25 січня затримали співробітники обласної прокуратури та СБУ на отриманні мічених 20 тис. грн.

Сьогодні ж Ужгородський міськрайонний суд має обрати запобіжний захід ще одному фігуранту у справі, а саме депутату міської ради Ужгорода Станіславу Пономарьову, який очолює депутатську комісію з земельних питань.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом „К“ УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Сьогодні заступник міського голови І.Цап прийшов під прокуратуру у місті. Також сьогодні прокуратура в Ужгороді подасть клопотання про відсторонення від виконання обов'язків І.Цапа. Вже затримано двох осіб у цьому кримінальному провадженні.

Суд по обранню запобіжного заходу першому заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу перенесли на понеділок, 30 січня.