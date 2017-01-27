Фигуранту по делу о взяточничестве в Ужгородском горсовете избрали меру пресечения

Мужчина, который является сотрудником одного из коммунальных предприятий города Ужгород, отрицает свою причастность к совершению преступления, предусмотренного ст. 27 и 368 УК. В свою очередь, именно его 25 января задержали сотрудники областной прокуратуры и СБУ на получении меченых 20 тыс. грн.

Сегодня же Ужгородский горрайонный суд должен избрать меру пресечения еще одному фигуранту по делу, а именно депутату городского совета Ужгорода Станиславу Пономареву, который возглавляет депутатскую комиссию по земельным вопросам.

Напомним, как сообщал УНН, прокуратура Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачили коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двух должностных лиц Ужгородского горсовета были найдены деньги, которые могли быть частью взятки. Сегодня заместитель городского головы И.Цап пришел в прокуратуру в городе. Также сегодня прокуратура в Ужгороде подаст ходатайство об отстранении от исполнения обязанностей И.Цапа. Уже задержаны два человека в этом уголовном производстве.

Суд по избранию меры пресечения первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу перенесли на понедельник, 30 января.