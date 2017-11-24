Фігуранту справи "Міранди" обрано домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Директору естонської компанії Apolineja OU, якого було затримано позавчора в Дніпрі в рамках розслідування справи про встановлення програмного забезпечення для е-декларування суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
"Суд обрав фігуранту справи запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - сказали в прокуратурі.
Нагадаємо, в аеропорту міста Дніпро у середу 22 листопада пізно ввечері був затриманий директор естонської компанії Apolineja OU.
За даними ГПУ, колишній директор компанії “Міранда” Юрій Новиков уклав договір із Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), відповідно до якого “Міранда” зобов’язувалася розробити ПЗ для системи е-декларування. Отримавши кошти від ПРООН, Новиков з метою ухиляння від сплати податків уклав договори з компанією Apolineja OU, до яких вніс свідомо неправдиві відомості щодо розробки ПЗ для системи е-декларування.