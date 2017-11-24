Фигуранту дела "Миранды" избран домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Директору эстонской компании Apolineja OU, который был задержан позавчера в Днепре в рамках расследования дела об установлении программного обеспечения для электронной декларирования суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
"Суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в прокуратуре.
Напомним, в аэропорту города Днепр в среду 22 ноября поздно вечером был задержан директор эстонской компании Apolineja OU.
По данным ГПУ, бывший директор компании "Миранда" Юрий Новиков заключил договор с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), согласно которому "Миранда" обязывалась разработать ПО для системы е-декларирования. Получив средства от ПРООН, Новиков с целью уклонения от уплаты налогов заключил договора с компанией Apolineja OU, к которым внес заведомо ложные сведения по разработке ПО для системы е-декларирования.