Фігурантів "справи Веджіє Кашка" затримували колишні бійці "Беркуту" - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Серед російських силовиків, які затримували активістів кримськотатарського національного руху у “справі Веджіє Кашка”, було “як мінімум” двоє екс-співробітників розформованого спецпідрозділу МВС України “Беркут”, про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
За словами адвоката Миколи Полозова, ці дані виявились у матеріалах дослідчої перевірки за фактом загибелі Веджіє Кашка, доступ до яких йому неодноразово обмежував Слідчий комітет РФ в Криму.
“Щонайменше два співробітника Росгвардії, які здійснювали затримання Веджіє Кашка та інших активістів, — колишні співробітники українського спецпідрозділу МВС „Беркут“. З їхніх свідчень не зрозуміло, хто з них безпосередньо здійснював затримання. Всі вони в один голос стверджують, що не чинили психологічного і тим більше фізичного тиску на Веджіє Кашка”, — підкреслив адвокат.
“Називати прізвища цих співробітників я поки що не можу, тому що перебуваю під підпискою про нерозголошення. Крім співробітників Росгвардії під час затримання були присутні співробітники ФСБ і Центру Е”, — додав він.
За словами Полозова, він “повністю ознайомився” з текстовою частиною дослідчої перевірки і найближчим часом планує подивитися два відеозаписи: оперативну зйомку затримання кримськотатарських активістів і відео розтину загиблої Веджіє Кашка.
Як повідомляв УНН, екс-голову Апеляційного суду Криму взяли під арешт до 1 січня.