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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107432 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114913 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 152926 просмотра

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7 марта, 17:42 • 146704 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137514 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172799 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145417 просмотра

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Фигурантов "дела Веджие Кашка" задерживали бывшие бойцы "Беркута" - адвокат

Фигурантов "дела Веджие Кашка" задерживали бывшие бойцы "Беркута" - адвокат

Киев  •  УНН

 • 12393 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Среди российских силовиков, которые задерживали активистов крымскотатарского национального движения по “делу Веджие Кашка”, было “как минимум” двое экс-сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины “Беркут”, об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

По словам адвоката Николая Полозова, эти данные оказались в материалах доследственной проверки по факту гибели Веджие Кашка, доступ к которым ему неоднократно ограничивал Следственный комитет РФ в Крыму.

“По меньшей мере два сотрудника Росгвардии, которые осуществляли задержание Веджие Кашка и других активистов — бывшие сотрудники украинского спецподразделения МВД „Беркут“. Из их показаний не понятно, кто из них непосредственно осуществлял задержание. Все они в один голос утверждают, что не делали психологического и тем более физического давления на Веджие Кашка”, — подчеркнул адвокат.

“Называть фамилии этих сотрудников я пока не могу, потому что нахожусь под подпиской о неразглашении. Кроме сотрудников Росгвардии при задержании присутствовали сотрудники ФСБ и Центра Э”, — добавил он.

По словам Полозова, он “полностью ознакомился” с текстовой частью доследственной проверки и в ближайшее время планирует посмотреть два видео: оперативную съемку задержания крымскотатарских активистов и видео вскрытия погибшей Веджие Кашка.

Как сообщал УНН, экс-председателя Апелляционного суда Крыма взяли под арест до 1 января.

Украинские Национальные Новости

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