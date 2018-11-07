Фигурантов "дела Веджие Кашка" задерживали бывшие бойцы "Беркута" - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Среди российских силовиков, которые задерживали активистов крымскотатарского национального движения по “делу Веджие Кашка”, было “как минимум” двое экс-сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины “Беркут”, об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
По словам адвоката Николая Полозова, эти данные оказались в материалах доследственной проверки по факту гибели Веджие Кашка, доступ к которым ему неоднократно ограничивал Следственный комитет РФ в Крыму.
“По меньшей мере два сотрудника Росгвардии, которые осуществляли задержание Веджие Кашка и других активистов — бывшие сотрудники украинского спецподразделения МВД „Беркут“. Из их показаний не понятно, кто из них непосредственно осуществлял задержание. Все они в один голос утверждают, что не делали психологического и тем более физического давления на Веджие Кашка”, — подчеркнул адвокат.
“Называть фамилии этих сотрудников я пока не могу, потому что нахожусь под подпиской о неразглашении. Кроме сотрудников Росгвардии при задержании присутствовали сотрудники ФСБ и Центра Э”, — добавил он.
По словам Полозова, он “полностью ознакомился” с текстовой частью доследственной проверки и в ближайшее время планирует посмотреть два видео: оперативную съемку задержания крымскотатарских активистов и видео вскрытия погибшей Веджие Кашка.
Как сообщал УНН, экс-председателя Апелляционного суда Крыма взяли под арест до 1 января.