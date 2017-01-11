Фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт

“Термін утримання під вартою чотирьом хлопцям з Бахчисарая продовжили до 12 квітня. Двох з них просто не доставили: Меметова і мого підзахисного Мамутова. Бо вони перебувають на примусовому обстеженні у психіатричному стаціонарі. У порушення чинного законодавства їх все одно не доставили. Інші двоє (Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров - ред.) утримувалися у порушення конвенції в залі судового засідання в “клітці”, - розповів Е.Курбедінов.

За словами адвоката, засідання проходило в маленькому залі і туди не пустили частину слухачів.

“Я особисто бачив, як з цього приводу слухачі написали в будівлі суду скарги. Я думаю, вони будуть звертатися на ім’я керівників суду і в інші інстанції з приводу того, що їх, як слухачів, не пустили”, - повідомив він.

Е.Курбенідов додав, що за цим рішенням суду буде подаватися апеляція, оскільки воно “нічим не обгрунтоване”.

Російські силовики 12 травня 2016 року в Бахчисараї провели серію обшуків в будинках мусульман, а також у місцевому кафе. У результаті були затримані четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. ФСБ у Криму підозрює їх в участі в організації “Хізб ут-Тахрір”, визнаної в Росії терористичною.