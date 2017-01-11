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Фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт

Фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя у вівторок продовжив арешт чотирьом фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір” Ремзі Меметову, Енверу Мамутову, Зеврі Абсеітову і Рустему Абільтарову, які залишаться під вартою до 12 квітня. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

“Термін утримання під вартою чотирьом хлопцям з Бахчисарая продовжили до 12 квітня. Двох з них просто не доставили: Меметова і мого підзахисного Мамутова. Бо вони перебувають на примусовому обстеженні у психіатричному стаціонарі. У порушення чинного законодавства їх все одно не доставили. Інші двоє (Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров - ред.) утримувалися у порушення конвенції в залі судового засідання в “клітці”, - розповів Е.Курбедінов.

За словами адвоката, засідання проходило в маленькому залі і туди не пустили частину слухачів.

“Я особисто бачив, як з цього приводу слухачі написали в будівлі суду скарги. Я думаю, вони будуть звертатися на ім’я керівників суду і в інші інстанції з приводу того, що їх, як слухачів, не пустили”, - повідомив він.

Е.Курбенідов додав, що за цим рішенням суду буде подаватися апеляція, оскільки воно “нічим не обгрунтоване”.

Російські силовики 12 травня 2016 року в Бахчисараї провели серію обшуків в будинках мусульман, а також у місцевому кафе. У результаті були затримані четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. ФСБ у Криму підозрює їх в участі в організації “Хізб ут-Тахрір”, визнаної в Росії терористичною.

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