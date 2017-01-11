Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму продлили арест

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КИЕВ. 11 января. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя во вторник продлил арест четырем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Энверу Мамутову, Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову, которые останутся под стражей до 12 апреля. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Срок содержания под стражей четырем парням из Бахчисарая продлили до 12 апреля. Двух из них просто не доставили: Меметова и моего подзащитного Мамутова. Потому что они находятся на принудительном обследовании в психиатрическом стационаре. В нарушение действующего законодательства их все равно не доставили. Двое (Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров - ред.) содержались в нарушение конвенции в зале судебного заседания в "клетке", - рассказал Э.Курбединов.

По словам адвоката, заседание проходило в маленьком зале и туда не пустили часть слушателей.

"Я лично видел, как по этому поводу слушатели написали в здании суда жалобы. Я думаю, они будут обращаться на имя руководителей суда и в другие инстанции по поводу того, что их, как слушателей, не пустили", - сообщил он.

Э.Курбенидов добавил, что по этому решению суда будет подаваться апелляция, поскольку оно "ничем не обосновано".

Российские силовики 12 мая 2016 года в Бахчисарае провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. ФСБ в Крыму подозревает их в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

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