Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму продлили арест

"Срок содержания под стражей четырем парням из Бахчисарая продлили до 12 апреля. Двух из них просто не доставили: Меметова и моего подзащитного Мамутова. Потому что они находятся на принудительном обследовании в психиатрическом стационаре. В нарушение действующего законодательства их все равно не доставили. Двое (Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров - ред.) содержались в нарушение конвенции в зале судебного заседания в "клетке", - рассказал Э.Курбединов.

По словам адвоката, заседание проходило в маленьком зале и туда не пустили часть слушателей.

"Я лично видел, как по этому поводу слушатели написали в здании суда жалобы. Я думаю, они будут обращаться на имя руководителей суда и в другие инстанции по поводу того, что их, как слушателей, не пустили", - сообщил он.

Э.Курбенидов добавил, что по этому решению суда будет подаваться апелляция, поскольку оно "ничем не обосновано".

Российские силовики 12 мая 2016 года в Бахчисарае провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. ФСБ в Крыму подозревает их в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.