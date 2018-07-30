Фігурант уфимської справи “Хізб ут-Тахрір” відсудив в ЄСПЛ компенсацію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Ірек Тагіров, один з 20 підсудних у процесі у справі про участь в партії “Хізб ут-Тахрір”, оскаржив в Європейському суді з прав людини необґрунтоване довге утримання під вартою під час слідства і домігся компенсації в 4600 євро. Про це повідомляє Idel.Реаліі з посиланням на одного з учасників процесу, передає УНН.
За його словами, необґрунтовано затягнуте утримання під вартою оскаржили в російських судах, а потім в ЄСПЛ семеро обвинувачених.
“У справі було подано безліч скарг, в тому числі і в ЄСПЛ. І ось нарешті на днях прийшов перший відчутний результат", — сказав співрозмовник видання.
Він додав, що продовження строків тримання під вартою обвинуваченим у справі проходило без подання слідчими органами інформації, що обґрунтовує необхідність арешту.
Обвинувачені перебувають під вартою з лютого 2015 року. Найближчим часом очікуються рішення за скаргами інших підсудних у цій справі. Учасник процесу додав, що оголошення вироку у справі 21 члена “Хізб ут -Тахрір” в Орджонікідзевському районному суді Уфи (справу розглядає виїзна колегія Приволзького окружного військового суду на чолі з суддею Олегом Семеновим) очікується 30 липня.
Нагадаємо, нещодавно російські силовики в селі Верхня Кутузовка проводили обшук у будинку фігуранта ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” Мусліма Алієва.