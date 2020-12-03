Фігурант у справі Гандзюк Павловський вийшов з-під варти

"В нього був запобіжний захід до 24 листопада, після чого запобіжний захід суд не продовжував. Відповідно юридичних підстав для того, щоб його тримати під вартою, не було", - розповів адвокат.

Так, Павловський залишався під вартою за обвинуваченнями у створенні злочинної організації на Херсонщині та викрадення транспортних засобів.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину проти херсонської активістки Катерини Гандзюк. Йому призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробувальним терміном в 1 рік.

Як повідомлялося, правоохоронці провели 10 обшуків та оголосили нові підозри фігурантам справи про діяльність злочинної організації на Херсонщині, зокрема - колишньому помічнику народного депутата попередніх скликань Ігорю Павловському.