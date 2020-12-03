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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26310 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84252 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102149 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118196 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152769 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200312 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фигурант по делу Гандзюк Павловский вышел из-под стражи

Фигурант по делу Гандзюк Павловский вышел из-под стражи

Киев  •  УНН

 • 12390 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Игорь Павловский, которого признали виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк, вышел из-под стражи. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Павловского Владимир Сергет.

"У него была мера пресечения до 24 ноября, после чего меру пресечения суд не продолжал. Соответственно юридических оснований для того, чтобы его держать под стражей, не было", - рассказал адвокат.

Так, Павловский оставался под стражей по обвинению в создании преступной организации в Херсонской области и угону транспортных средств.

Напомним, Приморский райсуд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Как сообщалось, правоохранители провели 10 обысков и объявили новые подозрения фигурантам дела о деятельности преступной организации в Херсонской области, в частности - бывшему помощнику народного депутата предыдущих созывов Игорь Павловскому.

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