Фигурант по делу Гандзюк Павловский вышел из-под стражи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Игорь Павловский, которого признали виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк, вышел из-под стражи. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Павловского Владимир Сергет.
"У него была мера пресечения до 24 ноября, после чего меру пресечения суд не продолжал. Соответственно юридических оснований для того, чтобы его держать под стражей, не было", - рассказал адвокат.
Так, Павловский оставался под стражей по обвинению в создании преступной организации в Херсонской области и угону транспортных средств.
Напомним, Приморский райсуд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.
Как сообщалось, правоохранители провели 10 обысков и объявили новые подозрения фигурантам дела о деятельности преступной организации в Херсонской области, в частности - бывшему помощнику народного депутата предыдущих созывов Игорь Павловскому.