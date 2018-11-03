ФІФА звинуватила ЗМІ в спробах підірвати довіру до Інфантіно і нового керівництва

У п'ятницю ряд ЗМІ опублікували матеріали, засновані на базі даних від інформаторів з онлайн-платформи Football Leaks. Німецьке видання Spiegel звинуватив працював на посаді генерального секретаря Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Джанні Інфантіно в тому, що він і колишній президент УЄФА Мішель Платіні допомогли англійському клубу "Манчестер Сіті" в 2011-2013 роках уникнути покарання за порушення фінансового "фейр-плей" . Крім того, глава ФІФА звинувачується в покриванні французького клубу "Парі Сен-Жермен", з яким він нібито також допоміг уникнути покарання за порушення правил УЄФА.

ФІФА повідомляє, що чотири тижні тому група журналістів направила в організацію декілька сотень питань, що стосуються незаконно добутої інформації за допомогою третьої сторони. Відзначається, що в своїх публікаціях ЗМІ проігнорували всі відповіді ФІФА, так як ставлять собі за мету дискредитацію головного футбольного органу. "Публікації в цих медіа зроблені тільки з однією метою - підірвати довіру до нового керівництва ФІФА, Інфантіно і Самурі", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що нове керівництво ФІФА вчинило безліч змін в організації з 2015 року, коли ФІФА "перебувала в відчайдушній ситуації після десятиліть поганого керівництва організацією". Багато екс-чиновники ФІФА знаходяться під розслідуванням в Швейцарії, багато хто з тих, хто десятки років дискредитували організацію, більше не працюють в ній. "Не дивно, що деякі з тих, хто був звільнений, залишився незадоволений і продовжує поширювати неправдиві чутки і інсинуації щодо нового керівництва. Ми знаємо, що є люди, які хотіли б зруйнувати ФІФА з власної користі", - йдеться в заяві.

Нагадуємо, провідні футбольні клуби Європи працюють над створенням елітної ліги.