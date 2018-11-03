ФИФА обвинила СМИ в попытках подорвать доверие к Инфантино и нового руководства

В пятницу ряд СМИ опубликовал материалы, основанные на базе данных от информаторов с онлайн-платформы Football Leaks. Немецкое издание Spiegel обвинило работавшего на посту генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Инфантино в том, что он и бывший президент УЕФА Мишель Платини помогли английскому клубу “Манчестер Сити” в 2011-2013 годах избежать наказания за нарушение финансового “фэйр-плей”. Кроме того, глава ФИФА обвиняется в покрывательстве французского клуба “Пари Сен-Жермен”, которому он якобы также помог избежать наказания за нарушение правил УЕФА.

ФИФА сообщает, что четыре недели назад группа журналистов направила в организацию несколько сотен вопросов, касающихся незаконно добытой информации с помощью третьей стороны. Отмечается, что в своих публикациях СМИ проигнорировали все ответы ФИФА, так как ставят своей целью дискредитацию главного футбольного органа. “Публикации в этих медиа сделаны только с одной целью — подорвать доверие к новому руководству ФИФА, Инфантино и Самуре”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что новое руководство ФИФА совершило множество изменений в организации с 2015 года, когда ФИФА “находилась в отчаянной ситуации после десятилетий плохого руководства организацией”. Многие экс-чиновники ФИФА находятся под расследованием в Швейцарии, многие из тех, кто десятки лет дискредитировали организацию, больше не работают в ней. “Неудивительно, что некоторые из тех, кто был уволен, остался недоволен и продолжает распространять ложные слухи и инсинуации в отношении нового руководства. Мы знаем, что есть люди, которые хотели бы разрушить ФИФА из собственной корысти”, — говорится в заявлении.

Напоминаем, ведущие футбольные клубы Европы работают над созданием элитной лиги.