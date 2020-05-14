ФІФА відмовилась від церемонії нагороди кращих гравців року - ЗМІ

Рішення прийнято у зв’язку з пандемією коронавірусу в світі. Під час церемонії міжнародна федерація нагороджує кращих футболістів за підсумками року, а також гравців, які увійшли до символічної збірної.

Натомість журнал “France Football” досі не вирішив із врученням “Золотого м’яча” в нинішньому році.

Зазначається, що урочистий захід ФІФА мав відбутися в Мілані у вересні 2020 року.

Нагадаємо, що минулого року кращим гравцем за версією ФІФА став Ліонель Мессі.