ФИФА отказалась от церемонии награждения лучших игроков года - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) не собирается проводить ежегодную церемонию вручения наград "The Best FIFA Football Awards" в 2020 году, сообщает УНН со ссылкой на испанскую Marca.
Решение принято в связи с пандемией коронавируса в мире. Во время церемонии международная федерация награждает лучших футболистов по итогам года, а также игроков, которые вошли в символическую сборную.
Зато журнал “France Football” до сих пор не решил с вручением “Золотого мяча” в нынешнем году.
Отмечается, что торжественное мероприятие ФИФА должен был состояться в Милане в сентябре 2020 года.
Напомним, что в прошлом году лучшим игроком по версии ФИФА стал Лионель Месси.