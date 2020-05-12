ФІФА перенесла проведення чемпіонату світу з футзалу

Цьогорічний чемпіонат світу з футзалу пройде на рік пізніше у зв’язку із світовою ситуацією із пандемією COVID-19 — з 12 вересня по 3 жовтня. Країною-господарем залишиться Литва.

Відзначимо, що чемпіонат світу з футболу-2020 серед дівчат (до 20 років) перенесено на дати з 20 січня по 6 лютого 2021 року, а ЧС-2020 серед дівчат до 17 років на дати з 17 лютого по 7 березня 2021-го.

Примітно, що подальшу інформацію про терміни проведення турнірів під егідою ФІФА у 2020 році буде повідомлено пізніше.