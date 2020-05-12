ФИФА перенесла проведение чемпионата мира по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сайт Международной федерации футбола (ФИФА) сообщил о переносе трех турниров, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Нынешний чемпионат мира по футзалу пройдет на год позже в связи с мировой ситуацией с пандемией COVID-19 — с 12 сентября по 3 октября. Страной-хозяином останется Литва.
Отметим, что чемпионат мира по футболу-2020 среди девушек (до 20 лет) перенесено на даты с 20 января по 6 февраля 2021, а ЧМ-2020 среди девушек до 17 лет на даты с 17 февраля по 7 марта 2021-му.
Примечательно, что дополнительную информацию о сроках проведения турниров под эгидой ФИФА в 2020 году будет сообщено позже.