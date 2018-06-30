ФІФА оштрафувала Росію через банер на матчі групового етапу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. ФІФА оштрафувала Російський футбольний союз на 10 тисяч швейцарських франків (близько 10 тисяч доларів) за дискримінаційну поведінку вболівальників під час матчу між збірними РФ і Уругваю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомляє агентство, штраф призначено за те, що російські вболівальники “продемонстрували дискримінаційний банер після програшу збірної”.
Про який конкретно банер йдеться, не уточнюється.
Росія програла Уругваю з рахунком 3:0 в останньому матчі групового етапу чемпіонату світу. Обидві збірні вийшли до плей-офф. Крім того, Федерація футболу Сербії оштрафована на 20 тисяч швейцарських франків за банер з політичним і образливим підтекстом на матчі з Бразилією. Футбольна федерація Мексики оштрафована на 15 тисяч швейцарських франків за те, що вболівальники кидали предмети на поле під час матчу зі Швецією.
Як повідомляв УНН, Уругвай вибиває з ЧС-2018 чинних чемпіонів Європи та прямує до 1/4.