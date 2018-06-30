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ФИФА оштрафовала Россию из-за баннера на матче группового этапа

ФИФА оштрафовала Россию из-за баннера на матче группового этапа

Киев  •  УНН

 • 15418 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 10 000 швейцарских франков (около 10 000 долларов) за дискриминационную поведение болельщиков во время матча между сборными РФ и Уругвая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство, штраф назначен за то, что российские болельщики “продемонстрировали дискриминационный баннер после проигрыша сборной”.

О каком конкретно баннер идет речь, не уточняется.

Россия проиграла Уругваю со счетом 3:0 в последнем матче группового этапа чемпионата мира. Обе сборные вышли в плей-офф. Кроме того, Футбольная федерация Сербии оштрафована на 20 тысяч швейцарских франков за баннер с политическим и оскорбительным подтекстом на матче с Бразилией. Футбольная федерация Мексики оштрафована на 15 тысяч швейцарских франков за то, что болельщики кидали предметы на поле во время матча с Швецией.

Как сообщал УНН, Уругвай выбивает с ЧМ-2018 действующих чемпионов Европы и проходит в 1/4.

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