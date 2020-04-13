ФІФА оголосила про зміни в майбутньому трансферному вікні

Причиною змін переходів гравців майбутнім літом стала пандемія коронавірусу.

"1 липня трансферний ринок не відкриється. ФІФА не може продовжувати контракти футболістів після 30 червня, але терміни трансферних вікон не будуть колишніми, тому гравці не зможуть зареєструватися в інших командах. Якщо оренда закінчується 30 червня, гравець теоретично повинен повернутися в свій клуб, але вікно реєстрації буде закрито", - наголосив Сільвер.

Нагадаємо, що ФІФА підвищила віковий бар'єр в ОІ-2020.