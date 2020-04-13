ФИФА объявила об изменениях в будущем трансферном окне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильвер заявил, что футболистам, чьи контракты истекают 30 июня, будет разрешено оставлять свои клубы, информирует УНН со ссылкой на "AS".
Причиной изменений переходов игроков будущим летом стала эпидемия коронавируса.
“1 июля трансферный рынок не откроется. ФИФА не может продлевать контракты футболистов после 30 июня, но сроки трансферных окон не будут прежними, поэтому игроки не смогут зарегистрироваться в других командах. Если аренда заканчивается 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, но окно регистрации будет закрыто”, — отметил Сильвер.
Напомним, что ФИФА повысила возрастной барьер в ОИ-2020.