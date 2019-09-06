ФІФА оголосила претендентів на потрапляння в символічну збірну року

ukru
18:19 • 69455 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 128047 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 126113 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 187958 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 147304 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 174348 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 163381 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129905 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173219 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269021 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
40 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123192 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60250 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92192 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125963 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 88522 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125963 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 187960 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 174349 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 163382 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 133797 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 69459 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92192 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60250 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123192 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114218 перегляди
Актуальне
ФІФА оголосила претендентів на потрапляння в символічну збірну року

ФІФА оголосила претендентів на потрапляння в символічну збірну року

Київ • УНН

 • 7704 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) назвала імена 55 кандидатів на потрапляння до символічної збірної за підсумками виступів у 2019 році, інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.

До списку потрапили 5 воротарів, 20 захисників, 15 півзахисників і 15 нападників.

Повний список до вашої уваги:

Воротарі — Аліссон Беккер (Бразилія, “Ліверпуль”), Давид Де Хеа (Іспанія, “Манчестер Юнайтед”), Едерсон (Бразилія, “Манчестер Сіті”), Ян Облак (Словенія, “Атлетіко”), Марк-Андре тер Штеген (Німеччина, “Барселона”).

Захисники — Жорді Альба (Іспанія, “Барселона”), Трент Александер-Арнольд (Англія, “Ліверпуль”), Дані Алвес (Бразилія, “ПСЖ”/ “Сан-Паулу”), Жоау Канселу (Португалія, "Ювентус"/"Манчестер Сіті“), Даніель Карвахаль (Іспанія, “Реал”), Джорджо К’єлліні (Італія, “Ювентус”), Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, “Ліверпул”), Дієго Годін (Уругвай, "Атлетіко"/"Інтер“), Джошуа Кімміх (Німеччина, “Баварія”), Каліду Кулібалі (Сенегал, “Наполі”), Емерік Лапорт (Франція, “Манчестер Сіті”), Маттейс де Лігт (Нідерланди, "Аякс"/"Ювентус“), Жерар Піке (Іспанія, “Барселона”), Серхіо Рамос (Іспанія, “Реал”), Ендрю Робертсон (Шотландія, “Ліверпуль”), Алекс Сандро (Бразилія, “Ювентус”), Тіаго Сільва (Бразилія, “ПСЖ”), Рафаель Варан (Франція, “Реал”), Марсело (Бразилія, “Реал”), Кайл Вокер (Англія, “Манчестер Сіті”).

Півзахисники — Серджіо Бускетс (Іспанія, “Барселона”), Каземіро (Бразилія, “Реал”), Кевін Де Брейне (Бельгія, “Манчестер Сіті”), Крістіан Еріксен (Данія, “Тоттенхем”), Френкі де Йонг (Нідерланди, "Аякс"/"Барселона"), Еден Азар (Бельгія, "Челсі"/"Реал“), Нголо Канте (Франція, “Челсі”), Тоні Кроос (Німеччина, “Реал”), Артур (Бразилія, “Барселона”), Лука Модріч (Хорватія, “Реал”) Поль Погба (Франція, “Манчестер Юнайтед”), Іван Ракітіч (Хорватія, “Барселона”), Бернарду Сілва (Португалія, “Манчестер Сіті”), Душан Тадич (Сербія, “Аякс”), Артуро Відаль (Чилі, “Барселона”).

Форварди — Серхіо Агуеро (Аргентина, “Манчестер Сіті”), Карім Бензема (Франція, “Реал”), Роберто Фірміно (Бразилія, “Ліверпуль”), Антуан Грізманн (Франція, "Атлетіко"/"Барселона“), Харрі Кейн (Англія, “Тоттенхем”), Роберт Левандовські (Польща, “Баварія”), Садіо Мане (Сенегал, “Ліверпуль”), Кіліан Мбаппе (Франція, “ПСЖ”), Ліонель Мессі (Аргентина, “Барселона”), Неймар (Бразилія, “ПСЖ”), Кріштіану Роналду (Португалія, “Ювентус”), Мохамед Салах (Єгипет, “Ліверпуль”), Сон Хін Мін (Південна Корея, “Тоттенхем”), Рахім Стерлінг (Англія, “Манчестер Сіті”), Луїс Суарес (Уругвай, “Барселона”).

Примітно, що бразильці складають десять з 55 гравців, французів — сім, іспанців — шість.

Відзначимо, що 23 вересня стане відома символічна збірна на спеціальній церемонії в Мілані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,210.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.73