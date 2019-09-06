ФІФА оголосила претендентів на потрапляння в символічну збірну року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) назвала імена 55 кандидатів на потрапляння до символічної збірної за підсумками виступів у 2019 році, інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.
До списку потрапили 5 воротарів, 20 захисників, 15 півзахисників і 15 нападників.
Повний список до вашої уваги:
Воротарі — Аліссон Беккер (Бразилія, “Ліверпуль”), Давид Де Хеа (Іспанія, “Манчестер Юнайтед”), Едерсон (Бразилія, “Манчестер Сіті”), Ян Облак (Словенія, “Атлетіко”), Марк-Андре тер Штеген (Німеччина, “Барселона”).
Захисники — Жорді Альба (Іспанія, “Барселона”), Трент Александер-Арнольд (Англія, “Ліверпуль”), Дані Алвес (Бразилія, “ПСЖ”/ “Сан-Паулу”), Жоау Канселу (Португалія, "Ювентус"/"Манчестер Сіті“), Даніель Карвахаль (Іспанія, “Реал”), Джорджо К’єлліні (Італія, “Ювентус”), Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, “Ліверпул”), Дієго Годін (Уругвай, "Атлетіко"/"Інтер“), Джошуа Кімміх (Німеччина, “Баварія”), Каліду Кулібалі (Сенегал, “Наполі”), Емерік Лапорт (Франція, “Манчестер Сіті”), Маттейс де Лігт (Нідерланди, "Аякс"/"Ювентус“), Жерар Піке (Іспанія, “Барселона”), Серхіо Рамос (Іспанія, “Реал”), Ендрю Робертсон (Шотландія, “Ліверпуль”), Алекс Сандро (Бразилія, “Ювентус”), Тіаго Сільва (Бразилія, “ПСЖ”), Рафаель Варан (Франція, “Реал”), Марсело (Бразилія, “Реал”), Кайл Вокер (Англія, “Манчестер Сіті”).
Півзахисники — Серджіо Бускетс (Іспанія, “Барселона”), Каземіро (Бразилія, “Реал”), Кевін Де Брейне (Бельгія, “Манчестер Сіті”), Крістіан Еріксен (Данія, “Тоттенхем”), Френкі де Йонг (Нідерланди, "Аякс"/"Барселона"), Еден Азар (Бельгія, "Челсі"/"Реал“), Нголо Канте (Франція, “Челсі”), Тоні Кроос (Німеччина, “Реал”), Артур (Бразилія, “Барселона”), Лука Модріч (Хорватія, “Реал”) Поль Погба (Франція, “Манчестер Юнайтед”), Іван Ракітіч (Хорватія, “Барселона”), Бернарду Сілва (Португалія, “Манчестер Сіті”), Душан Тадич (Сербія, “Аякс”), Артуро Відаль (Чилі, “Барселона”).
Форварди — Серхіо Агуеро (Аргентина, “Манчестер Сіті”), Карім Бензема (Франція, “Реал”), Роберто Фірміно (Бразилія, “Ліверпуль”), Антуан Грізманн (Франція, "Атлетіко"/"Барселона“), Харрі Кейн (Англія, “Тоттенхем”), Роберт Левандовські (Польща, “Баварія”), Садіо Мане (Сенегал, “Ліверпуль”), Кіліан Мбаппе (Франція, “ПСЖ”), Ліонель Мессі (Аргентина, “Барселона”), Неймар (Бразилія, “ПСЖ”), Кріштіану Роналду (Португалія, “Ювентус”), Мохамед Салах (Єгипет, “Ліверпуль”), Сон Хін Мін (Південна Корея, “Тоттенхем”), Рахім Стерлінг (Англія, “Манчестер Сіті”), Луїс Суарес (Уругвай, “Барселона”).
Примітно, що бразильці складають десять з 55 гравців, французів — сім, іспанців — шість.
Відзначимо, що 23 вересня стане відома символічна збірна на спеціальній церемонії в Мілані.