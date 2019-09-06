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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 85667 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114642 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106402 просмотра

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6 марта, 14:10 • 113053 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ФИФА объявила претендентов на попадание в символическую сборную года

ФИФА объявила претендентов на попадание в символическую сборную года

Киев  •  УНН

 • 7704 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала имена 55 кандидатов на попадание в символическую сборную по итогам выступлений в 2019 году, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

В список попали 5 вратарей, 20 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

Представляем полный список вашему вниманию:

Вратари — Алиссон Беккер (Бразилия, “Ливерпуль”), Давид де Хеа (Испания, “Манчестер Юнайтед”), Эдерсон (Бразилия, “Манчестер Сити”), Ян Облак (Словения, “Атлетико”), Марк-Андре тер Штеген (Германия, “Барселона”).

Защитники — Жорди Альба (Испания, “Барселона”), Трент Александер-Арнольд (Англия, “Ливерпуль”), Дани Алвес (Бразилия, "ПСЖ"/"Сан-Паулу"), Жоау Канселу (Португалия, "Ювентус"/"Манчестер Сити"), Даниэль Карвахаль (Испания,"Реал“), Джорджо Кьеллини (Италия, “Ювентус”), Вирджил ван Дейк (Нидерланды,"Ливерпуль"), Диего Годин (Уругвай,"Атлетико"/"Интер“), Джошуа Киммо (Германия, “Бавария”), Калиду Кулибали (Сенегал, “Наполи”), Эмерик Лапорт (Франция, “Манчестер Сити”), Маттейс где Лигт (Нидерланды, "Аякс"/"Ювентус“), Жерар Пике (Испания, “Барселона”), Серхио Рамос (Испания, “Реал”), Эндрю Робертсон (Шотландия, “Ливерпуль”), Алекс Сандро (Бразилия, “Ювентус”), Тиаго Сильва (Бразилия, “ПСЖ”), Рафаэль Варан (Франция, “Реал”), Марсело (Бразилия, “Реал”), Кайл Уокер (Англия, “Манчестер Сити”).

Полузащитники — Серджио Бускетс (Испания, “Барселона”), Каземиро (Бразилия, “Реал”), Кевин Де Брюйне (Бельгия, “Манчестер Сити”), Кристиан Эриксен (Дания, “Тоттенхэм”), Фрэнки де Йонг (Нидерланды, "Аякс"/"Барселона"), Эден Азар (Бельгия, "Челси"/"Реал“), Нгола Канте (Франция, “Челси”), Тони Кроос (Германия, “Реал”), Артур (Бразилия, “Барселона”) Лука Модрич (Хорватия, “Реал”) Погба (Франция, “Манчестер Юнайтед”), Иван Ракитич (Хорватия, “Барселона”), Бернарду Силва (Португалия, “Манчестер Сити”), Тадич (Сербия, “Аякс” ), Артуро Видаль (Чили, “Барселона”).

Форварды — Серхио Агуэро (Аргентина, “Манчестер Сити”), Карим Бензема (Франция, “Реал”), Фирмино (Бразилия, “Ливерпуль”), Гризманн (Франция, “Атлетико” / “Барселона”), Кейн ( Англия, “Тоттенхэм”), Роберт Левандовски (Польша, “Бавария”), Садио Мане (Сенегал, “Ливерпуль”), Килиан Мбаппе (Франция, “ПСЖ”), Лионель Месси (Аргентина, “Барселона”), Неймар (Бразилия , “ПСЖ”), Криштиану Роналду (Португалия, “Ювентус”), Мохамед Салах (Египет, “Ливерпуль”), Сон Хин Мин (Южная Корея, “Тоттенхэм”), Стерлинг (Англия, “Манчестер Сити”), Луис Суарес (Уругвай, “Барселона”).

Примечательно, что бразильцы составляют десять из 55 игроков, французов — семь, испанцев — шесть.

Отметим, что 23 сентября станет известна символическая сборная на специальной церемонии в Милане.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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