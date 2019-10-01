ФІФА назвала клуб, який заплатить за трансфер померлого футболіста Сала
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення зобов'язати валійський "Кардіфф" заплатити за трансфер нападника Еміліано Сали, який загинув в авіакатастрофі. Про це інформує сайт ФІФА, передає УНН.
На спеціальному засіданні Комітет зі статусу гравців ФІФА встановив, що ФК "Кардіфф Сіті" повинен виплатити "Нанту" суму в розмірі 6 млн євро відповідно до першого траншу угоди про угоду укладену між сторонами 19 січня 2019 року покійного Еміліано Сала з ФК "Нант" в ФК "Кардіфф Сіті".
Також сказано, що результати рішення були доведені до відома зацікавлених сторін. Протягом десяти днів, "Кардіфф" та "Нант" можуть запросити копію обґрунтування рішення, яке може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.
Нагадаємо, що Сала загинув у авіакатастрофі в січні, коли летів з Нанта в Кардіфф після того, як два клуби домовилися про трансфер аргентинського нападника. Після його смерті клуби не змогли прийти до згоди з приводу невиплаченого гонорару нападника в 15 млн. фунтів, тому "Нант" передав справу в ФІФА у квітні.