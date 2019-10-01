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ФИФА назвала клуб, который заплатит за трансфер умершего футболиста Сала

Киев • УНН

 • 13996 просмотра

КИЕВ. Первое октября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение обязать валлийский "Кардифф" заплатить за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе. Об этом сообщает сайт ФИФА, передает УНН.

ФИФА назвала клуб, который заплатит за трансфер умершего футболиста Сала

На специальном заседании Комитет по статусу игроков ФИФА установил, что ФК "Кардифф Сити" должен выплатить "Нанту" сумму в размере 6 млн евро в соответствии с первым траншем соглашения по сделке, заключенной между сторонами 19 января 2019 года по переходу Эмилиано Сала из ФК "Нант" в ФК "Кардифф Сити".

Также сказано, что результаты решения были доведены до сведения заинтересованных сторон. В течение десяти дней, "Кардифф" и "Нант" могут запросить копию обоснования решения, которое может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, что Сала погиб в авиакатастрофе в январе, когда летел из Нанта в Кардифф после того, как два клуба договорились о трансфере аргентинского нападающего. После его смерти клубы не смогли прийти к согласию по поводу невыплаченного гонорара нападающего в 15 млн. фунтов, поэтому "Нант" передал дело в ФИФА в апреле.

Украинские Национальные Новости

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