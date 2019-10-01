ФИФА назвала клуб, который заплатит за трансфер умершего футболиста Сала

На специальном заседании Комитет по статусу игроков ФИФА установил, что ФК "Кардифф Сити" должен выплатить "Нанту" сумму в размере 6 млн евро в соответствии с первым траншем соглашения по сделке, заключенной между сторонами 19 января 2019 года по переходу Эмилиано Сала из ФК "Нант" в ФК "Кардифф Сити".

Также сказано, что результаты решения были доведены до сведения заинтересованных сторон. В течение десяти дней, "Кардифф" и "Нант" могут запросить копию обоснования решения, которое может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, что Сала погиб в авиакатастрофе в январе, когда летел из Нанта в Кардифф после того, как два клуба договорились о трансфере аргентинского нападающего. После его смерти клубы не смогли прийти к согласию по поводу невыплаченного гонорара нападающего в 15 млн. фунтов, поэтому "Нант" передал дело в ФИФА в апреле.