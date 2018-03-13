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ФІФА може відсторонити Грецію від міжнародних змагань через заворушення в матчах чемпіонату

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. ФІФА закликала владу Греції навести порядок у футболі, інакше до грецької федерації можуть бути застосовані санкції. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Організація засудила недавні інциденти в Греції і закликала футбольну владу покласти край подібним ситуаціям.

ФІФА попередила Грецьку федерацію футболу про те, що країна може бути відсторонена від участі у всіх міжнародних змаганнях, якщо “компетентні органи не зроблять належних заходів для викорінення всіх видів насильства і не гарантують проведення змагань”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чемпіонат Греції: через скасований гол президент клубу вибіг на поле з пістолетом, матч завершився безладами

Комітет з нагляду ФІФА прийняв до відома рішення уряду призупинити чемпіонат Греції і продовжить стежити за подіями в грецькому футболі.

Нагадаємо, що 5 лютого фанати “Олімпіакоса” влаштували безлади після поразки команди. Клуб позбавили 3 очок і зобов’язали провести дві гри без глядачів.

26 лютого матч ПАОК — “Олімпіакос” був скасований через те, що в тренера гостей кинули рулон касової стрічки. ПАОК оштрафували на 3 очка.

11 березня президент ПАОК Іван Саввіді під час матчу з АЕК вибіг на поле з пістолетом і погрожував судді. Чемпіонат Греції був призупинений на невизначений термін. Грецька поліція видала ордер на арешт Саввіді, але поки його не можуть знайти.

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