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ФИФА может отстранить Грецию от международных соревнований из-за беспорядков в матчах чемпионата

ФИФА может отстранить Грецию от международных соревнований из-за беспорядков в матчах чемпионата

Киев  •  УНН

 • 8482 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. ФИФА призвала власти Греции навести порядок в футболе, иначе к греческой федерации могут быть применены санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Организация осудила недавние инциденты в Греции и призвала футбольную власть положить конец подобным ситуациям.

ФИФА предупредила Греческую федерацию футбола о том, что страна может быть отстранена от участия во всех международных соревнованиях, если “компетентные органы не сделают надлежащие меры для искоренения всех видов насилия и не гарантируют проведения соревнований”.

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Комитет по надзору ФИФА принял к сведению решение правительства приостановить чемпионат Греции и продолжит следить за событиями в греческом футболе.

Напомним, что 5 февраля фанаты “Олимпиакоса” устроили беспорядки после поражения команды. Клуб лишили 3 очков и обязали провести две игры без зрителей.

26 февраля матч ПАОК — “Олимпиакос” был отменен из-за того, что у тренера гостей бросили рулон кассовой ленты. ПАОК оштрафовали на 3 очка.

11 марта Президент ПАОК Иван Саввиди во время матча с АЕК выбежал на поле с пистолетом и угрожал судье. Чемпионат Греции был приостановлен на неопределенный срок. Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди, но пока его не могут найти.

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