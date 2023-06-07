Фіджі переглядає відносини безпеки з Китаєм на тлі напруженості у Тихому океані

КИЇВ. 7 червня. УНН. У середу лідер Фіджі заявив, що його країна переглядає свої відносини у сфері безпеки з Китаєм у той час, коли геополітична напруженість у Тихоокеанському регіоні зростає. Про це УНН пише посилаючись на АР.