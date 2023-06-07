Фіджі переглядає відносини безпеки з Китаєм на тлі напруженості у Тихому океані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У середу лідер Фіджі заявив, що його країна переглядає свої відносини у сфері безпеки з Китаєм у той час, коли геополітична напруженість у Тихоокеанському регіоні зростає. Про це УНН пише посилаючись на АР.
Деталі
Прем'єр-міністр Ситівені Рабука заявив, що Фіджі переглядає угоду про співпрацю поліції, підписану з Китаєм у 2011 році, яка дозволяє китайським поліцейським розміщуватися на Фіджі.
«Якщо наші системи та наші цінності відрізняються, яку співпрацю ми можемо отримати від них?», - сказав Рабука, маючи на увазі Китай.
«Нам потрібно поглянути на це ще раз, перш ніж ми вирішимо, чи повернемось ми до цього, чи продовжимо шлях, яким ми йшли в минулому, співпрацюючи з тими, хто дотримується схожих демократичних цінностей та систем».
Рабука сказав, що Фіджі завершує роботу над оборонною угодою з Новою Зеландією, яка, як очікується, буде завершена наступного тижня. Нова угода дозволить збройним силам Фіджі наростити свій потенціал та навички, а також познайомитися з новими технологіями.
Фіджі розширили свою поліцейську угоду з Китаєм у 2013 році, включивши до неї деяку військову співпрацю, але Рабука в середу не торкнувся цієї угоди безпосередньо.
Китай раніше заявляв, що угоди про безпеку принесли користь Фіджі і сподівається на продовження співпраці.
Доповнення
Рабука переміг на напружених грудневих виборах над Френком Баїнімарамою, який перебував при владі на Фіджі 16 років. З того часу Рабука став дистанціюватися від деяких напрямів політики Баїнімарами, у тому числі від спроб налагодити тісніші зв'язки з Китаєм.
Тим часом Баїнімарама і колишній комісар поліції Сітівені Кіліхо, який займався угодою про поліцейську діяльність у Китаї, тепер звинувачуються у зловживанні владою, як і колишній генеральний прокурор Айяз Сайєд-Хайям, якого вважають правою рукою Баїнімарами.
Останніми роками Китай та США посилили конкуренцію за вплив у Тихоокеанському регіоні.
Минулого місяця США підписали новий пакт про безпеку з Папуа-Новою Гвінеєю, яка стратегічно розташована на північ від Австралії. США також відкрили посольства на Соломонових островах та Тонгу і відродили волонтерську діяльність Корпусу миру.
Минулого року Соломонові Острови підписали власний пакт про безпеку з Китаєм, що викликало тривогу у всьому Тихоокеанському регіоні.