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Фиджи пересматривает отношения безопасности с Китаем на фоне напряженности в Тихом океане

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В среду лидер Фиджи заявил, что его страна пересматривает свои отношения в сфере безопасности с Китаем в то время, когда геополитическая напряженность в Тихоокеанском регионе растет. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Фиджи пересматривает отношения безопасности с Китаем на фоне напряженности в Тихом океане

Детали

Премьер-министр Ситивени Рабука заявил, что Фиджи пересматривает соглашение о сотрудничестве полиции, подписанное с Китаем в 2011 году, которое позволяет китайским полицейским размещаться на Фиджи.

«Если наши системы и наши ценности отличаются, какое сотрудничество мы можем получить от них?», - сказал Рабука, имея в виду Китай.

«Нам нужно взглянуть на это ещё раз, прежде чем мы решим, вернёмся ли мы к этому или продолжим путь, по которому мы шли в прошлом, сотрудничая с теми, кто придерживается схожих демократических ценностей и систем».

Рабука сказал, что Фиджи завершает работу над оборонным соглашением с Новой Зеландией, которое, как ожидается, будет завершено на следующей неделе. Новое соглашение позволит вооруженным силам Фиджи нарастить свой потенциал и навыки, а также познакомиться с новыми технологиями.

Фиджи расширили свое полицейское соглашение с Китаем в 2013 году, включив в него некоторое военное сотрудничество, но Рабука в среду не затронул это соглашение напрямую.

Китай ранее заявлял, что соглашения о безопасности принесли пользу Фиджи и надеется на продолжение сотрудничества.

Дополнение

Рабука победил на напряженных декабрьских выборах над Фрэнком Баинимарамой, который находился у власти на Фиджи 16 лет. С тех пор Рабука стал дистанцироваться от некоторых направлений политики Баинимарамы, в том числе от попыток наладить более тесные связи с Китаем.

Тем временем Баинимарама и бывший комиссар полиции Ситивени Килихо, который занимался соглашением о полицейской деятельности в Китае, теперь обвиняются в злоупотреблении властью, как и бывший генеральный прокурор Айяз Сайед-Хайям, которого считают правой рукой Баинимарамы.

В последние годы Китай и США усилили конкуренцию за влияние в Тихоокеанском регионе.

В прошлом месяце США подписали новый пакт о безопасности с Папуа-Новой Гвинеей, которая стратегически расположена к северу от Австралии. США также открыли посольства на Соломоновых островах и Тонгу и возродили волонтерскую деятельность Корпуса мира.

В прошлом году Соломоновы острова подписали собственный пакт о безопасности с Китаем, что вызвало тревогу во всем Тихоокеанском регионе.

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