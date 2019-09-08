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ФІБА відсторонила арбітрів за помилку в матчі ЧС-2019

Київ • УНН

 • 12511 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відсторонила від подальшої роботи на чемпіонаті світу суддівську бригаду матчу Франція – Литва, повідомляє УНН з посиланням на ФІБА.

Напередодні арбітри припустилися грубої помилки в принциповому поєдинку. Наприкінці зустрічі вони не зафіксували фол французького центрового Руді Гобера, коли той змахнув м’яч з кільця після штрафного литовців. Литовцям мали б зарахувати очко.

Епізод мав суттєвий вплив на підсумковий результат — поразка Литви 75:78.

ФІБА дискваліфікувала арбітрів до завершення чемпіонату світу у Китаї.

Примітно, що через поразку литовці втратили шанси на вихід у чвертьфінал змагань.

Українські Національні Новини

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