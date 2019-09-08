ФІБА відсторонила арбітрів за помилку в матчі ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відсторонила від подальшої роботи на чемпіонаті світу суддівську бригаду матчу Франція – Литва, повідомляє УНН з посиланням на ФІБА.
Напередодні арбітри припустилися грубої помилки в принциповому поєдинку. Наприкінці зустрічі вони не зафіксували фол французького центрового Руді Гобера, коли той змахнув м’яч з кільця після штрафного литовців. Литовцям мали б зарахувати очко.
Епізод мав суттєвий вплив на підсумковий результат — поразка Литви 75:78.
ФІБА дискваліфікувала арбітрів до завершення чемпіонату світу у Китаї.
Примітно, що через поразку литовці втратили шанси на вихід у чвертьфінал змагань.