ФИБА отстранила арбитров за ошибку в матче ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила от дальнейшей работы на чемпионате мира судейскую бригаду матча Франция - Литва, сообщает УНН со ссылкой на ФИБА.
Накануне арбитры допустили грубую ошибку в принципиальном поединке. В конце встречи они не зафиксировали фол французского центрового Руди Гобера, когда тот взмахнул мяч с кольца после штрафного литовцев. Литовцам должны причислить очко.
Эпизод имел существенное влияние на итоговый результат — поражение Литвы 75:78.
ФИБА дисквалифицировала арбитров до окончания чемпионата мира в Китае.
Примечательно, что из-за поражения литовцы потеряли шансы на выход в четвертьфинал соревнований.