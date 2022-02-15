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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 38711 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ФІБА відмінила гру “Київ-Баскета” в Кубку Європи: відомі причини

ФІБА відмінила гру “Київ-Баскета” в Кубку Європи: відомі причини

Київ • УНН

 • 13678 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Технічна комісія ФІБА на позачерговому засіданні прийняла рішення не проводити останню гру “Київ-Баскета” в Кубку Європи. Про це інформує пресслужба клубу, передає УНН.

Деталі

Причиною скасування поєдинку стала неможливість вильоту команди до Італії через невизначений статус повітряного простору України, а також недостатня кількість гравців у складі “жовто-чорних” (у відповідності до вимог американського уряду щодо термінової евакуації з України раніше п’ятеро легіонерів тимчасово покинули стан киян).

Відтак “жовто-чорні” не зможуть вилетіти на гру, яка мала відбутися 15 лютого на паркеті “Реджани”. Киянам буде зараховано технічну поразку з рахунком 0:20.

Примітно, що гра не носила турнірного значення, адже столичний клуб раніше втратив шанси виходу до наступного етапу змагань.

Нагадаємо

Український фехтувальник виборов медаль Кубку світу у Сочі.

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