ФИБА отменила игру “Киев-Баскета” в Кубке Европы: известны причины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Техническая комиссия ФИБА на внеочередном заседании приняла решение не проводить последнюю игру “Киев-Баскета” в Кубке Европы. Об этом информирует пресс-служба клуба, передает УНН.
Детали
Причиной отмены поединка стала невозможность вылета команды в Италию через неопределенный статус воздушного пространства Украины, а также недостаточное количество игроков в составе “желто-черных” (в соответствии с требованиями американского правительства по срочной эвакуации с Украины ранее пять легионеров временно покинули стан киевлян).
Затем “желто-черные” не смогут вылететь на игру, которая должна была состояться 15 февраля на паркете “Реджани”. Киевлянам будет засчитано техническое поражение со счетом 0:20.
Примечательно, что игра не носила турнирного значения, ведь столичный клуб ранее потерял шансы выхода в следующий этап соревнований.
Напомним
Украинский фехтовальщик получил медаль Кубка мира в Сочи.