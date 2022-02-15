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15 марта, 19:03 • 100670 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129848 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116533 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110662 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101030 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97923 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85428 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФИБА отменила игру “Киев-Баскета” в Кубке Европы: известны причины

ФИБА отменила игру “Киев-Баскета” в Кубке Европы: известны причины

Киев • УНН

 • 13675 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Техническая комиссия ФИБА на внеочередном заседании приняла решение не проводить последнюю игру “Киев-Баскета” в Кубке Европы. Об этом информирует пресс-служба клуба, передает УНН.

Детали

Причиной отмены поединка стала невозможность вылета команды в Италию через неопределенный статус воздушного пространства Украины, а также недостаточное количество игроков в составе “желто-черных” (в соответствии с требованиями американского правительства по срочной эвакуации с Украины ранее пять легионеров временно покинули стан киевлян).

Затем “желто-черные” не смогут вылететь на игру, которая должна была состояться 15 февраля на паркете “Реджани”. Киевлянам будет засчитано техническое поражение со счетом 0:20.

Примечательно, что игра не носила турнирного значения, ведь столичный клуб ранее потерял шансы выхода в следующий этап соревнований.

Напомним

Украинский фехтовальщик получил медаль Кубка мира в Сочи.

Украинские Национальные Новости

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