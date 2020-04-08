ФІБА розгляне варіант перенесення Євробаскетів-2021 на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Правління Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) розпочне обговорення питання перенесення жіночого та чоловічого Євробаскетів, які мали були пройти у 2021 році, інформує УНН з посиланням на Sportando.
Через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри в Токіо були перенесені на літо 2021 року, що викликає конфлікт розкладів із запланованими раніше на 2021-й континентальними баскетбольними турнірами.
Ресурс стверджує, що 8 квітня всі пропозиції будуть відправлені на розгляд різних комітетів, після чого правління знову збереться, щоб призначити нові дати олімпійських відборів і всіх чемпіонатів Європи.
Зауважимо, що чоловіча збірна України провела два поєдинки другого етапу відбору і отримала один виграш при поразці. Жіноча збірна має аналогічні показники.