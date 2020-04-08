ФИБА рассмотрит вариант переноса Евробаскета-2021 на год

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59562 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69355 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82929 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81391 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102901 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84970 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102526 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105817 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130890 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130307 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108989 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107414 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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4 марта, 18:57 • 106963 просмотра
Актуальное
ФИБА рассмотрит вариант переноса Евробаскета-2021 на год

ФИБА рассмотрит вариант переноса Евробаскета-2021 на год

Киев  •  УНН

 • 11298 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правление Международной федерации баскетбола (ФИБА) начнет обсуждение вопроса переноса женского и мужского Евробаскета, которые должны были пройти в 2021 году, информирует УНН со ссылкой на Sportando.

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на лето 2021 года, вызывает конфликт расписаний с запланированными ранее на 2021-й континентальными баскетбольными турнирами.

Ресурс утверждает, что 8 апреля все предложения будут отправлены на рассмотрение различных комитетов, после чего правление снова соберется, чтобы назначить новые даты олимпийских отборов и всех чемпионатов Европы.

Заметим, что мужская сборная Украины провела два поединка второго этапа отбора и получила один выигрыш при поражении. Женская сборная имеет аналогичные показатели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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