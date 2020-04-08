ФИБА рассмотрит вариант переноса Евробаскета-2021 на год
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правление Международной федерации баскетбола (ФИБА) начнет обсуждение вопроса переноса женского и мужского Евробаскета, которые должны были пройти в 2021 году, информирует УНН со ссылкой на Sportando.
Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на лето 2021 года, вызывает конфликт расписаний с запланированными ранее на 2021-й континентальными баскетбольными турнирами.
Ресурс утверждает, что 8 апреля все предложения будут отправлены на рассмотрение различных комитетов, после чего правление снова соберется, чтобы назначить новые даты олимпийских отборов и всех чемпионатов Европы.
Заметим, что мужская сборная Украины провела два поединка второго этапа отбора и получила один выигрыш при поражении. Женская сборная имеет аналогичные показатели.