ФГВФО запропонував позичальникам банку “Михайлівський” незаконну реструктуризацію заборгованості — експерт

“Фактично позичальників зараз змушують платити те, що вони не зобов’язані платити банку "Михайлівський". І банк "Михайлівський", а це фактично керівництво Фонду, не дає жодних пояснень, чому у них така позиція”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Позичальники банку “Михайлівський” не знають, кому сплачувати заборгованість

Окрім неправомірних дій, за його словами, ФГВФО під виглядом реструктуризації намагається виманити у позичальників банку кредитні договори.

“Робиться це банком "Михайлівський" з тієї причини, що у нього навіть немає документу щодо цих наданих кредитів, адже вся кредитна документація і оригінали давно вже перебувають, тільки не знаю де, в якомусь архіві, пов’язаному із компанією "Фагор"”, — зазначив С.Андрущак.

Нагадаємо, ФГВФО запідозрили у розповсюдженні недостовірної інформації. Зокрема, у фінансовій компанії “Фагор”, яка визнана судом добросовісним набувачем кредитного портфелю банку “Михайлівський”, заявили, що Фонд гарантування вкладів вводить в оману людей, намагаючись стягнути кошти, які їм не належать.