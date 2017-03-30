ФГВФЛ предложил заемщикам банка "Михайловский" незаконную реструктуризацию задолженности - эксперт

“Фактически заемщиков сейчас заставляют платить то, что они не обязаны платить банку „Михайловский“. И банк „Михайловский“, а это фактически руководство Фонда, не дает никаких объяснений, почему у них такая позиция”, — сказал он.

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Кроме неправомерных действий, по его словам, ФГВФЛ под видом реструктуризации пытается выманить у заемщиков банка кредитные договоры.

“Делается это банком ”Михайловский“ по той причине, что у него даже нет документа по этим предоставленных кредитов, ведь вся кредитная документация и оригиналы давно уже находятся, только не знаю где, в каком архиве, связанном с компанией ”Фагор“", - отметил С.Андрущак.

Напомним, ФГВФЛ заподозрили в распространении недостоверной информации. В частности, в финансовой компании “Фагор”, которая признана судом добросовестным приобретателем кредитного портфеля банка “Михайловский”, заявили, что Фонд гарантирования вкладов вводит в заблуждение людей, пытаясь взыскать средства, которые им не принадлежат.