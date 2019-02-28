ФГВФО призупинив виплати коштів вкладникам "Златобанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Фондо гарантування вкладів фізичних осіб призупинив виплати коштів вкладникам АТ "Златобанк". Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.
Як повідомляється на сайті фонду, таке рішення було прийнято у зв’язку з рішенням Верховного суду відхилити скарги Фонду і Національного банку на рішення Київського апеляційного суду щодо відміни ліквідації банку.
"Постановою Великої Палати Верховного Суду від 05.02.2019 року по справі №826/2184/17 залишено без задоволення скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України на рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 25.10.2017 щодо відміни ліквідації ПАТ "ЗЛАТОБАНК", - йдеться у повідомленні прес-центру.
Раніше УНН повідомляв, що заступник Фонду гарантування вкладів оприлюднив схеми виведення коштів зі "Златобанку".