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ФГВФО призупинив виплати коштів вкладникам "Златобанку"

ФГВФО призупинив виплати коштів вкладникам "Златобанку"

Київ • УНН

 • 8946 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Фондо гарантування вкладів фізичних осіб призупинив виплати коштів вкладникам АТ "Златобанк". Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.

Як повідомляється на сайті фонду, таке рішення було прийнято у зв’язку з рішенням Верховного суду відхилити скарги Фонду і Національного банку на рішення Київського апеляційного суду щодо відміни ліквідації банку.

"Постановою Великої Палати Верховного Суду від 05.02.2019 року по справі №826/2184/17 залишено без задоволення скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України на рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 25.10.2017 щодо відміни ліквідації ПАТ "ЗЛАТОБАНК", - йдеться у повідомленні прес-центру.

Раніше УНН повідомляв, що заступник Фонду гарантування вкладів оприлюднив схеми виведення коштів зі "Златобанку".

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