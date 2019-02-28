ФГВФЛ приостановил выплаты средств вкладчикам "Златобанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты средств вкладчикам АО "Златобанк". Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передает УНН.
Как сообщается на сайте фонда, такое решение было принято в связи с решением Верховного суда отклонить жалобы Фонда и Национального банка на решение Киевского апелляционного суда об отмене ликвидации банка.
"Постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 05.02.2019 года по делу №826/2184/17 оставлені без удовлетворения жалобы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национального банка Украины на решение Киевского апелляционного административного суда от 25.10.2017 об отмене ликвидации ПАО "Златобанк", - говорится в сообщении пресс-центра.
Ранее УНН сообщал, что заместитель Фонда гарантирования вкладов обнародовал схемы вывода средств из "Златобанк".