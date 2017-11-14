ФГВФО намагався зупинити виїмку документів з ліквідованого банку "Михайлівський"

ukru
Ексклюзив
11:15 • 17694 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 53313 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 84151 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 87818 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 104707 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 147207 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 106406 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 295006 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 255802 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 398757 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.9 м/с
36 %
751 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години без опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 107449 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 116310 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 136796 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 69863 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 74340 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 74354 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 147215 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 136816 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 205503 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 295011 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 22979 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 122576 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 113117 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 144388 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 161106 перегляди
Актуальне
ФГВФО намагався зупинити виїмку документів з ліквідованого банку "Михайлівський"

ФГВФО намагався зупинити виїмку документів з ліквідованого банку "Михайлівський"

Київ • УНН

 • 14248 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Фонд гарантування вкладів фізосіб намагався оскаржити рішення суду про надання дозволу прокуратурі провести виїмку документів з ліквідованого банку "Михайлівський", про це повідомляє УНН з посиланням на судові матеріали.

Виїмка документів мала відбутися в рамках розслідування кримінального провадження за фактом шахрайських дії ліквідаторів банку. Слідчі підозрюють співробітників ФГВФО у незаконному зборі коштів з позичальників банку.

"Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов'язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв'язку з поступкою права вимоги за цими зобов'язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ "Фінансова компанія "Фагор". В результаті цих дій ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов'язаннях) завдано збитків", - йдеться у матеріалах слідства.

Суд надав дозвіл прокуратурі провести виїмку документів банку 27 вересня. Проте, ФГВФО намагався оскаржити це рішення в апеляції. Втім, в апеляційному суді не знайшли підстав для скасування виїмки документів та відмовили ФГВФО.

"Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 27 вересня 2017 року", - вказано у рішенні апеляційного суду.

Свою думку щодо спроб ФГВФО приховати документи від слідства озвучив юрист Ростислав Кравець.

"Думаю, що чиновники ФГВФО просто хочуть уникнути кримінальної відповідальності. Адже насправді тут питання до чиновників Фонду. У зв'язку з тим, що документи, що стверджують чи спростовують введення тимчасової адміністрації з одного боку є досить сумнівними. По-друге, є досить велике питання до працівників ФГВФО, які визнавали договори нікчемними, які надавали згоду на реалізацію майна банку "Михайлівський". Тому я вважаю, що у слідства є всі підстави для того, щоб вирішувати питання про пред'яву певним особам підозри щодо зловживання владою та певним становищем", - зазначив юрист.

Нагадаємо, в травні 2016 року банк "Михайлівський" було визнано неплатоспроможним, після чого керувати фінустановою стала тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізосіб. До прийняття рішення про неплатоспроможність банку "Михайлівський" його кредитний портфель разом з усіма реєстрами та договорами був проданий фінкомпанії "Плеяда", яка згодом відступила портфель ФК "Фагор". Майже 1,5 року позичальники не бачили банківських примірників кредитних договорів в оригіналі, аж поки два тижні тому на одному із судових засідань їх не продемонстрували представники ФК "Фагор". 

При цьому у банку "Михайлівський" підтвердили відсутність кредитних договорів позичальників.

За те, що ФГВФО увесь цей час збирав кошти з позичальників банку "Михайлівський" на свою користь, а не ФК "Фагор" – прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,235.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.43
Золото
$3,090.79
Ethereum
$2,026.85