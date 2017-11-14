ФГВФО намагався зупинити виїмку документів з ліквідованого банку "Михайлівський"

Виїмка документів мала відбутися в рамках розслідування кримінального провадження за фактом шахрайських дії ліквідаторів банку. Слідчі підозрюють співробітників ФГВФО у незаконному зборі коштів з позичальників банку.

"Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов'язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв'язку з поступкою права вимоги за цими зобов'язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ "Фінансова компанія "Фагор". В результаті цих дій ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов'язаннях) завдано збитків", - йдеться у матеріалах слідства.

Суд надав дозвіл прокуратурі провести виїмку документів банку 27 вересня. Проте, ФГВФО намагався оскаржити це рішення в апеляції. Втім, в апеляційному суді не знайшли підстав для скасування виїмки документів та відмовили ФГВФО.

"Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 27 вересня 2017 року", - вказано у рішенні апеляційного суду.

Свою думку щодо спроб ФГВФО приховати документи від слідства озвучив юрист Ростислав Кравець.

"Думаю, що чиновники ФГВФО просто хочуть уникнути кримінальної відповідальності. Адже насправді тут питання до чиновників Фонду. У зв'язку з тим, що документи, що стверджують чи спростовують введення тимчасової адміністрації з одного боку є досить сумнівними. По-друге, є досить велике питання до працівників ФГВФО, які визнавали договори нікчемними, які надавали згоду на реалізацію майна банку "Михайлівський". Тому я вважаю, що у слідства є всі підстави для того, щоб вирішувати питання про пред'яву певним особам підозри щодо зловживання владою та певним становищем", - зазначив юрист.

Нагадаємо, в травні 2016 року банк "Михайлівський" було визнано неплатоспроможним, після чого керувати фінустановою стала тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізосіб. До прийняття рішення про неплатоспроможність банку "Михайлівський" його кредитний портфель разом з усіма реєстрами та договорами був проданий фінкомпанії "Плеяда", яка згодом відступила портфель ФК "Фагор". Майже 1,5 року позичальники не бачили банківських примірників кредитних договорів в оригіналі, аж поки два тижні тому на одному із судових засідань їх не продемонстрували представники ФК "Фагор".

При цьому у банку "Михайлівський" підтвердили відсутність кредитних договорів позичальників.

За те, що ФГВФО увесь цей час збирав кошти з позичальників банку "Михайлівський" на свою користь, а не ФК "Фагор" – прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства.