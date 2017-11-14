ФГВФЛ пытался остановить выемку документов из ликвидированного банка "Михайловский"

Выемка документов должна была состояться в рамках расследования уголовного производства по факту мошеннических действия ликвидаторов банка. Следователи подозревают сотрудников ФГВФЛ в незаконном сборе средств с заемщиков банка.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствах) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

Суд разрешил прокуратуре провести выемку документов банка 27 сентября. Однако, ФГВФЛ пытался обжаловать это решение в апелляции. Впрочем, в апелляционном суде не нашли оснований для отмены выемки документов и отказали ФГВФЛ.

"Отказать в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе представителя ПАО БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ на постановление следственного судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 27 сентября 2017 года", - указано в решении апелляционного суда.

Свое мнение относительно попыток ФГВФЛ скрыть документы от следствия озвучил юрист Ростислав Кравец.

"Думаю, что чиновники ФГВФЛ просто хотят избежать уголовной ответственности. Ведь на самом деле тут вопрос к чиновникам Фонда. В связи с тем, что документы, которые подтверждают или опровергают введения временной администрации с одной стороны есть достаточно сомнительными. Во-вторых, достаточно большой вопрос к работникам ФГВФЛ, которые признавали договоры ничтожными, которые предоставляли согласие на реализацию имущества банка "Михайловский". Поэтому я считаю, что у следствия есть все основания для того, чтобы решать вопрос о предъявлении определенным лицам подозрения относительно злоупотребления властью и определенным положением", - отметил юрист.

Напомним, в мае 2016 года банк "Михайловский" было признано неплатежеспособным, после чего управлять финучреждением стала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц. До принятия решения о неплатежеспособности банка "Михайловский" его кредитный портфель вместе со всеми реестрами и договорами был продан финкомпании "Плеяда", которая впоследствии отступила портфель ФК "Фагор". Почти 1,5 года заемщики не видели банковских экземпляров кредитных договоров в оригинале, пока две недели назад на одном из судебных заседаний их не продемонстрировали представители ФК "Фагор".

При этом в банке "Михайловский" подтвердили отсутствие кредитных договоров заемщиков.

За то, что ФГВФЛ все это время собирал средства с заемщиков банка "Михайловский" в свою пользу, а не ФК "Фагор" - прокуратура открыла уголовное производство по факту мошенничества.